Kahta kırsalındaki 700 ortaokul öğrencisine kitap dağıtıldı

Adıyaman’ın Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi ‘Hamurumda Paylaşmak’ projesi çerçevesinde Bölükyayla Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere 700 kitap bağışında bulundu.

Kitap okunması ve paylaşımını artırmayı amaçlayan E-Twinning projesi çerçevesinde ağaç dikimi, şiir dinletisi, sokak hayvanlarının beslenmesi ile öğrenciler yararına yardım kampanyası düzenlendi. Hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla öğrenciler kitap temin edildi. ‘Hamurumda Paylaşmak’ projesinin kurucusu Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Emine Tırpan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’ya proje çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bölükyayla Ortaokulunda düzenlenen kitap takdim töreninde Proje Kurucusu Emine Tırpan, “Öğrencilerimize paylaşmayı sevdirmek amacıyla bir böyle proje başlattık. Öğrencilerimiz proje çerçevesinde, paylaşma duygusunu ve hissiyatını artıran şiirleri seslendirerek arkadaşlarına paylaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlattı. Yine aynı şekilde öğrencilerimiz hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla Bölükyayla Ortaokulunda eğitim gören kardeşlerine kitap bağışında bulundu. Başta öğrencilerimiz olmak üzere projemize destek okul idaresi ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.” Şeklinde konuştu.

Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’ya İngilizce Öğretmeni Emine Tırpan’a bir sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Bölükyayla Ortaokulunda düzenlenen kitap takdim törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Özen, Bölükyayla Ortaokulu Müdürü Ebubekir Bozan ve projede çalışan öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

iha