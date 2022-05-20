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Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı

Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 16:31
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Kahta İdman Yurdu Spor şampiyonluk kupasını aldı

Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

Adıyaman 1. Amatör Ligi’nde mücadele veren A Takımının ilde Play Off’lara kadar yükselmesinden sonra kulübün U18 ve U16 takımları da il şampiyonu oldu.

Kulüp Başkanı Ekrem Kılınç, " Biz kulüp olarak öncelikle ahlâk önem veriyoruz. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora yönlendirmektir. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Bu sezon A Takımımız kendi grubunda 14 maçtan 13 galibiyet alarak grup lideri olduk. Ardından Play Off’lara yükseldik. Play Off’larda tecrübesizliğimizin kurbanı olduk. Ancak Adıyaman U18 Ligi’nde 14 maçta 14 galibiyet alarak şampiyon olup bölgede ilimizi temsil ettiğimiz turnuvada 1 galibiyet aldık. Ardından penaltılara kalan maçta maalesef elendik.

Bugün de U16 Ligi’nde de şampiyon olduk ve ilimizi bölgede temsil edeceğiz. Çok güzel bir yönetim anlayışımız var. Hepimizin derdi gençlerimizdir. Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsi bu amaçla ellerini taşın altına koymuşlardır" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Ali Can Çelik, Kahta Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, Kahta İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, Kahta İdman Yurdu Kulüp Başkanı Ekrem Kılınç ve Kulüp Yöneticilerinden Halil Korkut, Hamza Parlak, M Ali Çetin ile ayrıca A /U18 Takımı Teknik Direktörü Ahmet Karadaş, U16 Takımı Teknik Direktörü Ramazan Demirhan’ın da hazır bulunduğu kupa törenine Kahta İdman Yurdu Spor Kulübü U16 Takımı seyircisi önünde U16 İl Şampiyonluğu kupasını aldı.

Kaynak: iha
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