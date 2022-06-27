Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri devam ediyor

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Hozan Beşir konserine binlerce kişi katıldı.

Ücretsiz olan konser alanını erken saatlerde dolduran ve Hozan Beşir şarkılarına eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Halkımızla birlikte değerli sanatçımız Hozan Beşir konserine katıldık. Yaz etkinliklerimiz çerçevesinde Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen konsere katılım sağlayarak göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime, değerli sanatçımız Hozan Beşir’e ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin İnşallah. Allah’ın izniyle etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

iha