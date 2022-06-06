Kahta Belediyesi ilçenin en eski çeşmesini yeniliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinin en eski çeşmelerinden birisi olarak bilenen Atatürk Mahallesindeki çeşme yenileniyor.

Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve ‘ Evlerin Çeşmesi’ ismi ile bilinen çeşme yeniden canlandırılıyor. Kahta ilçesinin en eski çeşmelerinin birisi olarak bilinen çeşmenin yol seviyesinin altında kalmasından dolayı belediye ekipleri, yenileme çalışması başlattı. Yer altı çalışmasının ardından çeşme yol seviyesine çıkartılacak.

Kahta Belediyesi’nin tarihi ve kültürel değerlere önem verdiğini ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlçemizin geçmişinden bu güne kadar gelen çeşmemizde çalışmalarımız devam ediyor. Park Bahçe Müdürlüğümüz tarafından çeşmemizin kaynağına ulaşıldıktan sonra su haznesi ve zemin döşemesi yapıldı. Yapılan çalışmalar ile yıllara meydan okuyacak ve uzun yıllar bölge halkına hizmet vermeye devam edecek” dedi.

iha