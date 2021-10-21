Kağıt toplayıcısının çarptığı yaşlı adam yaralandı

Adıyaman’da, bir kağıt toplayıcısının motosiklet ile çarptığı yaşlı adam yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 1.Çevre yolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 77 yaşındaki İsmail Akbaş’a, çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı adam yaralanırken, kağıt toplayıcısı ise olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı İsmail Akbaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, kimliği belirsiz kağıt toplayıcısını yakalamak için incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha