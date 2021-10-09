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Kadınlar yöresel ürünleri kendi pazarlarında satacak

Adıyaman’ın Besni ilçesi Atma köyünde temeli atılan Atmalı Yöresel Ürünler Pazarı tamamlandığında kadınlar ürettikleri ürünleri satacak.

09 Ekim 2021 Cumartesi 22:05
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Kadınlar yöresel ürünleri kendi pazarlarında satacak

Adıyaman’ın Besni ilçesi Atma köyünde temeli atılan Atmalı Yöresel Ürünler Pazarı tamamlandığında kadınlar ürettikleri ürünleri satacak.

Adıyaman Besni Kaymakamlığı’nın hazırladığı ve GAP Kalkınma İdaresi tarafından onaylanan proje ile Besni’ye ait yöresel ürünlerin pazarlanması ve tanıtılması için Atmalı Yöresel Ürün Pazarı yapılıyor.

Besni Atmalı Girişimci Kadınlar Kooperatifi öncülüğünde yöresel ürünler bu pazarda satılacak. Atmalı köyünde gerçekleştirilen temel atma törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Fatih Toprak, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, il genel meclis üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar, STK Ttemsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, "GAP Bölgesinde bulunan şuan için ilk ve tek olan Atmalı Yöresel Ürün pazarımızın temel atma töreni için burada toplandık. Bu gurur aslında hepimizin. Biz köyümüz ile birlikte bu yola çıktık. Böyle bir kooperatif kuralım dediğimizde kendileri de pek ihtimal vermemişlerdi ama biz pes etmedik.

Projemizin ihale bedeli 2 milyon 124 bin TL. Bizler bu projede ilk defa özel sektör desteğini de çerisine almış olduk. Projenin 1 milyon 200 TL’si GAP İdaresi tarafından finanse edildi 600 bin TL’si Merinos A.Ş. tarafından finanse edildi, kalan kısmını da köylere hizmet götürme birliği olarak biz karşıladık. Temennimiz yerel ekonomiyi canlandırmak ve ürünlerin pazarlanması ile birlikte tanıtılmasını sağlamak. Aynı zamanda ilçemizin de tanıtılmasını sağlamak. İnşallah hem köyümüze hem ilçemize hem de bölgemizde önemli bir örnek teşkil edecek ve güzel katkılar sağlayacak” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Bugün gerçekten çok farklı, çok hayırlı ve bir o kadar da bereketli bir iş meselesi ile bir araya geldik. Bundan dolayı başta Kaymakam hanım olmak üzere Valimize ve Nurcan hanıma ve bütün hanım kardeşlerime bende varım diyen, bende üretmek istiyorum diyen herkese teşekkür ediyorum.

Besni her zaman ilklere imza atmayı becerebiliyor. Burada da yöresel ürün pazarı ile de zaten son derece zengin bir bölge. Atmalı ve Şambayat’ı ile birlikte bütün bölge olarak çok ciddi ürünler ortaya çıkarıyorlar. Bu ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması noktasında teknik desteğe ve maddi imkanlara ihtiyaç var. Valimiz başta olmak üzere milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte bizler sonuna kadar gelen bütün bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile bu güzel eserin temelini atacağız. Rabbim öncelikle hayırlısı ile bitirmeyi nasip etsin. Bittikten sonra da bütün memleketimize hanım kardeşlerimiz başta olmak üzere, hayırlı kazançlar ihsan etsin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’da konuşmasında, "Burada güzel bir hizmetin ilk adımını atacağız. Yöresel ürünler pazarımızın temelini atacağız ki bu anlamda bu proje Besni’de ilk bundan dolayı ben yapılan bu proje ile gurur duydum. Öncelikle Kaymakam hanıma, kooperatif başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kadın eli değen her şey değerlidir ve değerleniyor. O yüzden kadın eli değdiği zaman yapılan iş kutsallaşıyor mübarek oluyor. İnşallah Allah arkadaşlarımızın emeklerinin hiç birini zayi etmeyecek, çok güzel işler yapılacak ve bu işletme emeklerinin karşılığının alınacağı bir işletme olacak. Bizim sonuna kadar desteğimiz bu çalışan ve üreten hanımlar ile birlikte olacaktır. Tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum bir de buraya maddi desteğini sağlayan Merinos A.Ş.’ye de çok teşekkür ediyorum. Temelini atacağımız tesisimizin ilimiz, ilçemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde yöresel ürün pazarının temeli atıldı.

Kaynak: iha
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