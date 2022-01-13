Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,072.07
ALTIN
792.53
DOLAR
13.49
STERLİN
18.57
EURO
15.52

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu işbirliğinde 2022-2025 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı” yapıldı.

13 Ocak 2022 Perşembe 13:55
4 Okunma
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu işbirliğinde 2022-2025 yıllarını kapsayan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı Çalıştayı” yapıldı.

Üniversite Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeliha Öteleş, Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Kadına Yönelik Hizmetler İş ve İşlemler Bürosu Müdürü Şevket Yıldırım, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Kırılmış yaptı.

Etkinlikte emeği geçen tüm kurum ve temsilcilerine teşekkür eden Prof. Dr. Kırılmış, “Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Üniversite olarak kadınlarımıza büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. Bünyemizde Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin var oluşunun da sebeplerinden biri budur. Sanatçının dediği gibi, ‘Kadın insandır, biz ise insanoğlu’ diyerek sözlerime son vermek istiyorum” dedi.

Adıyaman Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Zeliha Öteleş’in Merkez faaliyetlerini anlatan sunumunun ardından konuşan Vali Yardımcısı İhsan Maskar, kadının toplumumuzdaki önemi ve kadına yönelik şiddetin doğurduğu olumsuz sonuçlara değindi.

Maskar, “Kadına yönelik şiddet toplum olarak kabul edemeyeceğimiz bir durumdur. Hedefimiz, barış ve huzur kenti olarak lanse edilen Adıyaman’ımızda bu olumsuz durumun önüne geçmektir. Bu kapsamda, bu önemli etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve şahıslara teşekkür ediyor, kadına yönelik şiddetin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada son bulmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sırasıyla Adıyaman Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Jandarma Alay Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik, sunum yapan kurum ve kuruluşların görevlilerine teşekkür etti.

Sunumların ardından kurum temsilcileri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına alınması gereken önlem ve yapılması planlanan proje ve çalışmalar ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Adıyaman’da mesleki eğitim programları açılıyor
Başkan Kılınç, sağlıklı yaşam ve spor kompleksini inceledi
Başkan Kılınç, sağlıklı yaşam ve spor kompleksini inceledi
Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahan ile bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, Başkan Şahan ile bir araya geldi
Milletvekili Tutdere’den küçük sanayi sitesi açıklaması
Milletvekili Tutdere’den küçük sanayi sitesi açıklaması
Adıyaman Barosundan tütün açıklaması
Adıyaman Barosundan tütün açıklaması
CHP'li Binzet: Gençlere söz bilim ve sanatla ilerleyeceğiz
CHP'li Binzet: Gençlere söz bilim ve sanatla ilerleyeceğiz
Sulama borularını çaldılar
Sulama borularını çaldılar
Adıyaman’da, motosiklet devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da, motosiklet devrildi: 1 yaralı
Belediye konservatuarında eğitimler devam ediyor
Belediye konservatuarında eğitimler devam ediyor
Başkan Kılınç, Adıyaman FK’ya desteğini yineledi
Başkan Kılınç, Adıyaman FK’ya desteğini yineledi
Besni’de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi
Besni’de ilçe başkanları koordinasyon toplantısı düzenlendi
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Park halindeki araç soyuldu
Park halindeki araç soyuldu
Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Başkan Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Öğrencilere yürek ısıtan destek
Öğrencilere yürek ısıtan destek
Adıyaman’da, kapalı gözlerle beyaz baston farkındalığı oluşturuldu
Adıyaman’da, kapalı gözlerle beyaz baston farkındalığı oluşturuldu
Çalınan demir mazgallar kazaya neden oluyordu
Çalınan demir mazgallar kazaya neden oluyordu
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı
Kayganlaşan yol kazaya neden oldu: 1 yaralı
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Adıyaman’ı temsil edecek
Kahta Şehit Medet Mat Ortaokulu Adıyaman’ı temsil edecek
Besni’de yoğun sis etkili oluyor
Besni’de yoğun sis etkili oluyor
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi
Öğrencilerden 15 Temmuz resim sergisi
Adıyaman’da 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Adıyaman’da 9 bin paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Başkan Dağtekin: “Bugünlere gelmemizde AK Kadınlarımızın payı büyüktür”
Başkan Dağtekin: “Bugünlere gelmemizde AK Kadınlarımızın payı büyüktür”
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Kahta’daki öğrencilere, diş bakım seti dağıtıldı
Kahta’daki öğrencilere, diş bakım seti dağıtıldı
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, çevre yolundaki çalışmaları inceledi
Milletvekili Tutdere’den İHA’ya ziyaret
Milletvekili Tutdere’den İHA’ya ziyaret
Takla atan otomobil ters döndü
Takla atan otomobil ters döndü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim