Kaçak kurbağa avcılarına 110 bin TL ceza

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kaçak kurbağa avlayan 7 kişiye 110 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik Köyü Göletinde kurbağa toplandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Jandarma ekipleri göletten kurbağa toplayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan kişilerin aracında yapılan kontrolde kasalar içerisinde yaklaşık 200 adet kurbağaya el konuldu. Su ürünlerine muhalefet ve yasa dışı kurbağa avcılığından dolayı 7 kişiye toplam 110 bin TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha