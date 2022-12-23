Jandarma’nın bulduğu büyük baş hayvanlar sahibine verildi

Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyü kırsalında yaşandı. Hikmet Çınar'a ait 9 büyükbaş hayvan ortadan kayboldu. Hayvanların kaybolduğunu fark ettikten sonra Çınar, olayı İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri büyükbaş hayvanları bulmak için havadan karadan arama ve tarama faaliyetlerini başlattı. Havanın kararmasıyla çalışmaya ara veren jandarma ekipleri havanın aydınlanmasıyla Bağlıca Köyünün Batı yamaçları ile Bezar Dağının Güney bölümünde yeniden aramalarına başladı. Jandarmanın uğraşları sayesinde 9 büyükbaş hayvan bulunarak sahibi Hikmet Çınar'a teslim edildi. Çınar, jandarma ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.