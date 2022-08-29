Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Gölbağı köyü Totik mevkiinde M.A. isimli şahsın izinsiz keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Şüpheli şahsın tarlasında yapılan arama sonucunda 46 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

iha