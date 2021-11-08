Jandarma özel harekat camisinin temeli dualarla atıldı

Hayırseverlerin desteği ile yapılacak olan Jandarma Özel Harekat Camisinin temeli, kesilen kurbanlar ve yapılan dualarla atıldı.

Caminin temel atma törenine Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı katıldı.

Vali Mahmut Çuhadar, böyle ulvi bir iş için kolları sıvayarak bir araya gelen ve caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından yapılan duanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin temeli atıldı.

iha