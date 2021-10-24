Jandarma mesire alanlarını denetledi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonunu değerlendirerek mesire alanına gelen kişilerin huzur ve güvenliği için denetim yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonunu değerlendirmek üzere yakınlarıyla mesire alanlarına gidip zaman geçirmek isteyen vatandaşların daha güvenli bir ortamda bulunması için denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri Ali Dağı Mesire alanı girişinde denetim gerçekleştirerek gelen kişilerin kimlik sorgusunu yaptı. Jandarma ekipleri aynı zamanda mesire alanı içerisinde de devriye atarak incelemelerde bulundu. Halkın huzur ve güvenliği için iş başında olduklarını dile getiren jandarma ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

iha