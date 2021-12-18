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Jandarma kaleşnikof tüfek ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın elinde bulunan çuvalda 1 adet kaleşnikof tüfek ve 10 adet fişek ele geçirdi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 11:10
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Jandarma kaleşnikof tüfek ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şahsın elinde bulunan çuvalda 1 adet kaleşnikof tüfek ve 10 adet fişek ele geçirdi.

Jandarma ekiplerine Alibey köyü Havaalanı Kavşağı mevkiinde bir şahsın elinde bulunan çuval içerisinde silah olduğu yönünde ihbar geldi. Jandarma ekipleri belirtilen adrese gittiklerinde, M.S. isimli şahısın elinde bulunan beyaz bir çuval içerisinde 1 adet uzun namlulu kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 10 adet kaleşnikof fişeği ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam ediyor.

Kaynak: iha
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