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Jandarma ekipleri, öğrenci servislerini denetledi

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince öğrenci servisleri tek tek denetlendi.

13 Eylül 2022 Salı 15:51
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Jandarma ekipleri, öğrenci servislerini denetledi

Adıyaman’da, jandarma ekiplerince öğrenci servisleri tek tek denetlendi.

2022-2023 Yılı eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri harekete geçti. Trafik timleri, öğrencilerin daha güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için servis araçlarını denetledi. Jandarma ekipleri denetledikleri servis araç sürücülerini de kurallara uymaları ve daha dikkatli olmalarını istedi. Servis araçlarını tek tek denetleyen ekipler, uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini de vurguladı.

Kaynak: iha
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