Jandarma ekipleri araçlarıyla mahsur kalanları kurtardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan araç sürücülerinin yardımına jandarma ekipleri yetişiyor.
Gölbaşı- Gaziantep Karayolu üzerinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri yolda mahsur kalan araç sürücülerine tek tek yardım ederek kara saplanan araçları kurtardı.
Kara saplanan araçları jandarmanın arazi ekip aracıyla çekerek kurtaran ekipler, sürücüleri de dikkatli olmaları konusunda uyardı. Jandarma ekiplerince kurtarılan araç sürücüleri, yollarına kaldığı yerden devam etti.Kaynak: iha