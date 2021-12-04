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Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 59 noktada 173 personel ile uygulama yaptı.

04 Aralık 2021 Cumartesi 13:30
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Jandarma 59 noktada uygulama yaptı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 59 noktada 173 personel ile uygulama yaptı.

Jandarma ekipleri 3 aşamalı olarak 59 noktada 173 personel ile genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması maksadıyla huzur ve güven uygulaması yaptı.

Uygulamada 2 bin 250 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan 5 şahıs yakalandı. Uygulamada 629 araç kontrol edilirken, 9 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: iha
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