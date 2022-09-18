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İYİ Parti İl Başkanı Doğan Gaziler Günü'nü kutladı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Eylül 2022 Pazar 13:14
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İYİ Parti İl Başkanı Doğan Gaziler Günü'nü kutladı

İl Başkanı Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Gazilik’ unvanı ile ‘Mareşal’ rütbesinin verilişinin 101. yıl dönümünde yayımladığı mesajda; vatanın bölünmez bütünlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için kanları,  canları pahasına görev yaparken gazilik mertebesine ulaşan kahramanların Türk Milletinin gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.
Doğan, yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “ Geçmişten günümüze kadar milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan Türk Milleti; vatanı, bayrağı ve kutsal saydığı tüm değerleri için, en zor şartlarda olsa dahi mücadelesine yılmadan, yorulmadan devam ederek, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamıştır. Kutsal topraklarımız olan vatanımız; aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin fedakârlıkları neticesinde vatan kılınmış, ay yıldızlı şanlı bayrağımız yine onlar sayesinde özgürce ve gururla dalgalanmıştır. Bizler bugün, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde özgür ve hür bir millet olarak varlığımızı sürdürmekteyiz. Şehitlerimizden ve gazilerimizden aldığımız güç kuvvet ile, birlik ve berberlik içinde geleceği güvenli adımlarla inşa ediyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, bizlere emanet edilen bu toprakları korumak ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Demokrasiden, hukuktan ve özgürlüklerden taviz vermeden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş ve bizlere emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlü kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak boynumuzun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımızın birliğini korumak ve dirliğini sağlamak için mücadele veren gazilerimizin, yaptıkları fedakârlıkların her fırsatta hatırlanması temennisiyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e 'Mareşal' rütbesi ile 'Gazi' unvanı verilişinin yıl dönümünde, tarihimize yön veren bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum"

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 18.09.2022 15:48
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