İtfaiyecilerden miniklere yangın eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, anaokulu öğrencilerine yangın eğitimi verdi.

Adıyaman Nene Hatun Anaokulunu ziyaret eden Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, buradaki minik öğrencilere yangından korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

İtfaiye Müdürlüğü personeli, okul bahçesinde gerçekleştirdikleri bilgilendirmede öğrencilere yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemlerini anlatıp, itfaiyecilerin ekipmanlarını tanıtıp, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen okul yönetimi ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

iha