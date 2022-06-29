İtfaiye filosuna yeni araçlar eklendi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç filosuna yeni araçlar eklendi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, her geçen gün büyüyen Adıyaman’da olaylara en hızlı ve en kolay şekilde müdahale edilebilmesi için itfaiye müdürlüğü bünyesindeki araç filosu güçlendirilmeye devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da katıldığı törenle teslim edilen araçlarla ilgili bilgi veren yetkililer, arazi yangınlarına müdahale edebilen, çok maksatlı arazöz ve arama kurtarma aracının şehre hayırlı olması dileğinde bulunarak, bu araçların hem ilk müdahalelerde hem de takviye desteklerde kullanılabileceğini dile getirdi. Başkan Kılınç ise yaptığı açıklamada, yeni araçlarla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün araç filosunun daha da güçlendiğini dile getirdi.

Düzenlenen törende kesilen kurbanın ardından araçlar filoya eklendi.

iha