İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi iki katlı evi kül olmaktan kurtardı

Adıyaman’da kurutulmaya bırakılan tütünlerin iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt mahallesi 2179 Sokak içerisinde bulunan Zeynal Kara’ya ait iskelede kurutulmaya bırakılan tütünde yangın meydana geldi. Yaklaşık 600 kilogramın bulunduğu tütünde çıkan yangın ile beraber gökyüzünü de dumanlar kapladı. Bu esnada olay yeri yakınlarından geçen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri dumanları fark ederek belirtilen yere doğru ilerledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman kaybetmeden alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle alevler Hüseyin Kara’ya ait iki katı ikamete sıçramadan söndürüldü. Meydana gelen olayda ölen yada yaralanan olmazken iskelede bulunan tütünler küle döndü. Yine yangında iki katlı binanın dış cephesiyle pencerelerinde de maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha