İtfaiye ekipleri bir yılda bin 500 olaya müdahale etti

Adıyaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1 yılda bin 500 olaya müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde ve merkeze bağlı bölgelerde 900 yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bin 500 olay içerisinden 900 tanesinin yangın, 500 kurtarma ve 100 trafik kazasının yer aldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 900 yangın olayının 500’ünün anız, saman ve ekin yangınlarının oluşturduğu vurgulandı. Ekipleriyle birlikte gece, gündüz demeden yaşanabilecek olaylara karşı hazır kıta beklediklerini belirten Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, vatandaşlardan olaylara karşı daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Müdür Doğan aynı zamanda, kendilerine her daim imkan ve desteklerini sunan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

iha