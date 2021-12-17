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İstanbul’da Adıyaman tanıtım günleri başladı

Adıyaman’ı sahip olduğu tüm değerlerle tanıtmak amacıyla bu yıl İstanbul Yenikapı’da üçüncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri açılış töreni ile başladı.

17 Aralık 2021 Cuma 16:21
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İstanbul’da Adıyaman tanıtım günleri başladı

Adıyaman’ı sahip olduğu tüm değerlerle tanıtmak amacıyla bu yıl İstanbul Yenikapı’da üçüncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri açılış töreni ile başladı.

Binlerce yıllık tarihi ve kültürel birikimi ile çoğu medeniyetin buluştuğu ve kaynaştığı önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Adıyaman, 19 Aralık Pazar gününe kadar dört gün sürecek organizasyonda bağrındaki tüm güzellikleri İstanbul’dan tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtacak. Adıyaman Tanıtım Günleri açılış törenine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Ömer Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, Adıyaman’daki kamu ve özel sektör temsilcileri, İstanbul’daki üst düzey bürokratlar ile İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar ile çok sayıda davetli katıldı. Protokol konuşmalarından önce, halk eğitim merkezi halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi gerçekleştirildi.

Tanıtım günlerinin açılış konuşmasını yapan protokol üyeleri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ı 4 gün boyunca Yenikapı etkinlik alanında en güzel şekilde tanıtacaklarını belirterek, tüm katılımcılara programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Açılış konuşmasına kendisinin kaleme aldığı ‘Adıyaman’ şiiriyle başlayan Vali Mahmut Çuhadar, ise “Kadim medeniyetler şehri, huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’ı, sahip olduğu tüm değerlerle Türkiye’nin aynası ve mozaiği İstanbul’da tanıtmak amacıyla buradayız. Sevgi ve kardeşliğin şehri Adıyaman’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini, eşsiz doğal güzelliklerini Türkiye’nin aynası ve mozaiği olan İstanbul’da tanıtmak amacıyla buradayız. Bu organizasyonu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyor, tanıtım günlerinin Adıyaman’a ve Adıyamanlılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından davetliler hep birlikte Adıyaman Tanıtım Günlerinin açılış kurdelesini kesti. Açılış sonrası, Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri programa katılan davetlilerle birlikte stantları tek tek dolaşarak, Adıyaman ürünleri hakkında bilgi aldı. Davetliler Adıyaman çiğköftesi başta olmak üzere birbirinden lezzetli Adıyaman yemeklerinin tadına baktı.

Adıyaman Tanıtım Günlerinin birinci günü programı Sanatçı Latif Doğan’ını seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla devam etti.

Kaynak: iha
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