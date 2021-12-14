İstanbul’da Adıyaman Coşkusu

TARİH VE KÜLTÜR KENTİ

ADIYAMAN İSTANBUL’A TAŞINIYOR



Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen ve bu yıl temanın ‘Diyar-ı Badem Adıyaman’ olarak belirlenen Adıyaman Tanıtım Günleri, 16-19 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek. Kommagene Krallığı'nın merkezi, çiğ köftenin başkenti, medeniyetlerin beşiği Adıyaman'a dair yöresel tatların ve kültürel değerlerin beğeniye sunulacağı Tanıtım Günleri'nde bazlamalar pişecek, halk oyunları oynanacak, usta sanatçılar müziğiyle büyük bir coşku yaşatacak.

Anadolu'nun binlerce yıl öncesinden gelen köklü mirasına ev sahipliği yapan, medeniyetlerin beşiği, inanç ve kültür turizminin eşsiz şehri Adıyaman, 16-19 Aralık tarihlerinde İstanbul'da misafirlerini ağırlayacak. Adıyaman Dernekler Federasyonu (ADIFED) ve Adıyamanlılar Vakfı tarafından organize edilen ve Çağdaş Adıyamanlılar Derneği’nin (ÇADAP) de bu yıl paydaşı olduğu etkinlikte, güneşin en güzel şekilde doğup battığı Nemrut Dağı Milli Parkı, 2 bin 500 yıllık Cendere Köprüsü, yine aynı yaştaki Perre Antik Kenti, Arsemia Antik Kenti, Oturakçı Pazarı, Çelikhan Yüzen Adalar, ilk sahabelerden Safvan Bin Muattal Hz. Türbesi gibi turizm noktalarının tanıtımı yapılacak, kentin kimliğiyle özdeşleşen yöresel tatlar ve organik ürünler İstanbullular ile buluşacak. Adıyaman’ın coğrafi işaret belgeli milli yiyeceği, etsiz çiğ köfte başta olmak üzere, badem, nar, dut, Besni üzümü, pestil, cevizli sucuk, Abuzer kebabı, kavurmalı hıtap, tavası ve daha birçok lezzet örneği konukların beğenisine sunulacak.

HARFANE EKİBİ COŞTURACAK

Kentin sosyo-kültürel ve ekonomik hayatına büyük katkı sunacak etkinlik sırasında Adıyaman'a özgü Harfane Gecesi ile dünya çapında başarılara imza atmış olan Adıyaman Folklor Ekibi de gösteriler yapacak. Adıyaman’ın Türkiye’ye kazandırdığı sanatçıları Nurettin Rençber, Kahtalı Mıçe, Latif Doğan, Tuncay Okutan ile Haşim ve Gülistan yöresel ve ulusal ezgilerle konuklara coşku dolu anlar yaşatacak.

"UNUTULMAZ BİR ATMOSFER YAŞATACAĞIZ"

ADIFED Başkanı Hüseyin Sevinçtekin, “Güneydoğu’nun incisi, güzel ülkemizin barış ve huzur şehri Adıyamanımız'ın bütün güzelliklerini İstanbul'a taşıyoruz. Bu yılın temasını Bademin diyarı Adıyaman olarak belirledik. Adıyamanlı hemşehrilerimizi ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz. Tarih ve kültür şehrimizi konuklarımıza en güzel şekilde tanıtacağız. Herkesi bu coşku dolu buluşmada yer almaya, Yenikapı Etkinlik Alanı’na bekliyoruz.” dedi.

İrtibat: H. Orhan KARAMAN -ADIFED Genel Sekreteri / 0 505 717 42 42