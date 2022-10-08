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İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına İrfan Torunoğlu seçildi.

08 Ekim 2022 Cumartesi 11:14
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İrfan Torunoğlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı oldu

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına İrfan Torunoğlu seçildi.

Geçtiğimiz hafta Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 18 meslek gurubundan 45 meclis üyesi seçildi. Seçimde ‘sarı’ listenin öncüsü olan İrfan Torunoğlu, Yönetim Kurulu Başkanlığına tek liste halinde girdi. Kendi listesindeki meclis üyeleri görev talebinde bulunmadı. Torunoğlu, görevlendirmeleri kendisi yaptı. Yapılan seçimde İrfan Torunoğlu Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Yapılan seçim sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan İrfan Torunoğlu, “Ticaret ve Sanayi Odasının organ seçimleri nihayet bu gün sona ermiştir. Oda seçimleri bir demokrasi şölenidir. Seçim süreci odamıza yakışan bir olgunluk ve nezaket çerçevesinde yaşanmıştır. Şimdi birlik olma vaktidir. Ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıktık. Çok şükür yüzde 80 gibi yüksek bir oy oranıyla seçimleri kazandık. Bu kadar önemli bir kurumu daha ileriye götürmeye devam edeceğiz. Odamız gücünü, bütün sektörleri temsil etmesinden, demokratik seçim mekanizmasından ve geniş tabanı dolayısıyla siyasetten bağımsız kalabilmesinden alır. Temsil görevi önemli bir sorumluluktur. Bu görevleri kendi istediğimiz gibi değil, kurumsal sorumluluk gereklerine göre hareket edeceğiz. Odamızı hep birlikte yöneteceğiz. Tek hedefimiz kendimizin sanayisine, ekonomisine yeni bir bakış açısı kazandırmaktır” dedi.

Yapılan seçimlerde; yönetim Kurulu Başkanlığını İrfan Torunoğlu, Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahman Şan, Ahmet Genç, Cengiz Yalçın, Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Hacı Dikmen, İsmet Atay, Mamut Arslan, Mehmet Eroğlu, Nazım Serdar Kaynak, Şerif Yıldırım seçildi.

TOBB Genel Kurul Delegeliğine İbrahim Halil Akgün, Ragıp Aras, Mustafa Yücekaya, disiplin kurulu üyeliğine İbrahim Hamdi Oral, Dilaver Bayır, Salih Beyazyıldız, Mahmut Gazi Karaaslan, Murat Bilgiç, Özgür Bülent Açıkgöz seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı seçiminin ise, gün içerisinde yapılacağı belirtildi.

Kaynak: iha
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