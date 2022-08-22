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İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı

Adıyaman’da, “Keşif yolculuğu: inovatif atölyeler” projesi düzenlenen törenle açıldı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:48
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İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı

Adıyaman’da, “Keşif yolculuğu: inovatif atölyeler” projesi düzenlenen törenle açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenilikçi Eğitim Merkezi tarafından 4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı çerçevesinde yürütülen, 7. sınıf öğrencilerinin bilim ve teknolojisinin gerektirdiği becerileri kazanmalarına destek olmak, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimini deneyimlemelerine katkı vermek amacıyla hazırlanan “Keşif yolculuğu: inovatif atölyeler” proje açılışı gerçekleştirildi.

Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, AYEM’den sorumlu Şube Müdürü Hikmetullah Soysal, akademisyenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman Yenilikçi Eğitim Merkezi (AYEM)’nde yer alan inovatif atölyelerinde Adıyaman merkez hariç 8 farklı ilçesinde taşıma yoluyla eğitime erişimi sağlanan 7.sınıftan 8.sınıfa geçmiş 15’i kız 15’i erkek olmak üzere toplam 30 ortaokul öğrencisinin katılımıyla 22-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleşeceğini dile getirdi.

Müdür Aşçı, “Bu projeyle sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve dezavantajlı grupta yer alan taşımalı okullarda öğrenim görmekte olan öğrencilerimizin 21. yy bilim ve teknolojisinin gerektirdiği becerileri kazanmalarına destek olmak, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimini deneyimlemelerine olanak vermek amacıyla alanında uzman akademisyenlerle buluşturacağız. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaynak: iha
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