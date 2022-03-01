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İl özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporu, İl Genel Meclisinin Mart ayı 1. toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

01 Mart 2022 Salı 15:03
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İl özel idaresinin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporu, İl Genel Meclisinin Mart ayı 1. toplantısında meclis üyeleri tarafından görüşülerek oy birliğiyle onaylandı.

Raporda, il özel idaresinin 2021 yılında kırsal kesime yönelik gerçekleştirilen hizmetlere vurgu yapılarak, 2022 yılında da Adıyaman’ın tüm köylerinde bu hizmetlerin artarak devam edileceği vurgulandı. İl özel idaresinin kırsal kesime yönelik yaptığı yatırım ve çalışmaların yer aldığı 2021 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısına Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve şube müdürleri katıldı. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Başkanlığında toplanan Adıyaman İl Genel Meclisi, il özel idaresinin hazırladığı 2021 yılı faaliyet raporunu onaylayıp, gündemdeki maddeleri görüştü. 2021 Yılı faaliyet raporunda il özel idaresi tarafından Adıyamanlı vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için yürütülen altyapı, eğitim, sağlık, tarım, turizm, gençlik spor, kırsal alt yapının güçlendirilmesi ve köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler ile hayata geçirilen projelere yer verildi. Toplantıya katılarak İl Genel Meclisince onaylanan 2021 yılı faaliyet raporunun hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine hitap eden Vali Mahmut Çuhadar, “Temel amacımız köylerde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standardını şehir hayatı seviyesine çıkarmaktır. İl özel idaremiz bu amaç doğrultusunda 2021 yılında köylerimize yönelik bir hizmet atağı gerçekleştirdi. 2021 yılında kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve hizmetlerin tümü şeffaflık anlayışıyla yerine getirilmiştir. 2021 yılında köylü vatandaşlarımızla hep iç içeydik. Hangi yerleşim biriminde ve nerede hangi hizmetler yapıldı gerek şahsım, gerekse de siz il genel meclis üyelerimiz bizzat yerinde inceledi. Amacımız şehirlerde ne varsa köylerimizde de o hizmetlerin olmasıdır. Çok şükür hizmet anlamında köy kent ayrımı kalmadı. Şehirde ne varsa köylerimizde de o hizmetler var artık. Bu yıl son 20-30 yılın en ağır kışını yaşadık. Yoğun kar yağışı dolayısıyla özel idarenin hizmet alanında bulunan köy yollarımız belediyelerin hizmet alanında bulunan yollardan daha önce açıldı. Kar yağışının olduğu ilk günden itibaren köy yolarımızı açık tutmak için özel idarenin bütün imkanlarını seferber ettik.

Bu hizmet yaklaşımımız devam edecek. Devletin parası ve kaynakları milletin hizmetindedir. Bu anlayışla Gerger’den Gölbaşı’ya, Çelikhan’dan Samsat’a kamu kaynaklarını kullanarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Devletimizin bizlere tahsis ettiği kamu kaynaklarını mutlaka verimli kullanacağız. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra toplumun her kesimine yönelik ihtiyaçlara cevap verebilen, daha geniş ortak kullanım alanlarına sahip, üst standartlarda yaşanabilir bir Adıyaman’a kavuşturulması yönünde çalışmalarımız 2022 yılında da tüm hızıyla devam edecektir. Kırsal kesime yönelik 2021 yılında gerçekleşen bu faaliyet ve çalışmalarda emeği geçen il genel meclisi başkanımıza ve üyelerine, genel sekreterimize ve birim amirleri ile çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

2021 Yılı faaliyet raporunun hayırlı olmasını dileyen İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise, “Geldiği günden bu yana Adıyaman’a hizmet yolunda gece gündüz demeden yoğun bir efor sarf eden Valimiz Mahmut Çuhadar’a teşekkür ediyorum. Valimizin öncülüğünde il genel meclisi olarak birlik ve beraberlik içerisinde Adıyaman’a daha güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum. İl genel meclis üyesi arkadaşlarımızla tüm çabamız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamını daha da kolaylaştırmak içindir ve bu çabamız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: iha
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