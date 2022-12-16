İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmalarına başladı

Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 'Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik' doğrultusunda 'Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nü bünyesine kattı.

Önceden Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlerini yapan Zeynal Abidin Sağlam'ın müdürlüğünde kurulan yeni birim ile ilgili yetkililer bilgi verdi. Yetkililer, çevre kirliliğinin ve küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için Türkiye genelinde yerel yönetimlerde kurulması kararı alınan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün Adıyaman Belediyesi bünyesinde de kurulduğunu söyledi.

Adıyaman Belediyesi'nin bu güne kadar farklı müdürlükler kapsamında gerçekleştirdiği çevre projelerini tek çatı altında toplayan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü göreve tüm hızıyla başladı. Geçen yıl Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Çevre Yönetimi Semineri'yle öğrencileri çevre konusunda bilgilendiren Adıyaman Belediyesi, bu yıl eğitimlerini yeni müdürlük bünyesinde düzenliyor.

Çevre bilinci için ilk seminer gerçekleşti

Geçen yıl Adıyaman Belediyesi adına 80'e yakın okulda temiz çevre konusunda seminerler düzenleyen uzman Mehmet Emin Yağımlı, bu yıl İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce oluşturulan Eğitim Şefliğinin başında yer alarak ilk seminerini Orhan Gazi Ortaokulunda düzenledi. İnsan ve çevre bilinci, temizliğin önemi, sıfır atık ve geri dönüşüm konuları slaytlarla desteklenerek yapılan seminer öğrencilerin yoğun ilgisiyle takip edildi.

Seminerlerin bütün okullarda sürdürüleceğine değinen yetkililer, "Çevre konusunda daha duyarlı bir gelecek amacıyla sürdürdüğümüz projemiz kapsamında tüm okullarda seminerler gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak:PHA