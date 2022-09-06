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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

06 Eylül 2022 Salı 12:48
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İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde Halil T. idaresindeki 02 AT 445 plakalı otomobil ile Ramazan G. idaresindeki 34 UV 1111 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ramazan G. yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ramazan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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