Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,007.14
ALTIN
796.53
DOLAR
13.56
STERLİN
18.38
EURO
15.50

İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08 Şubat 2022 Salı 18:15
29 Okunma
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusret Karakurt idaresindeki 16 AAU 765 plakalı Toyota marka otomobil ile Sezai Özdemir idaresindeki 16 JTF 22 plakalı Skoda marka otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Kotur Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sait Dilek yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Sait Dilek, hastaneye gitmeyi istemezken jandarma ekiplerince kaza yerinde incelemelerde bulunuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 32 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Bir haftada 32 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Adıyaman’da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Adıyaman’da kamyon dereye yuvarlandı: 1 yaralı
Şehit Fatih Doğan’ın ismi güzel sanatlar lisesine verildi
Şehit Fatih Doğan’ın ismi güzel sanatlar lisesine verildi
Kahta’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
Kahta’da uyuşturucu operasyonu:1 tutuklama
15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması
15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
Jandarma uzun namlulu tüfek ele geçirdi
Jandarma uzun namlulu tüfek ele geçirdi
Akraba ziyaretine gelince yakalandı
Akraba ziyaretine gelince yakalandı
Yaşları küçük 5 çocuk marketten hırsızlık yaptı
Yaşları küçük 5 çocuk marketten hırsızlık yaptı
Dağtekin: “Tarım ve sanayi gelişiyor, istihdam artıyor”
Dağtekin: “Tarım ve sanayi gelişiyor, istihdam artıyor”
Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi
Müdür Gönen, öğrencilerle bir araya geldi
Vali Çuhadar, Turkovac aşısını yaptı
Vali Çuhadar, Turkovac aşısını yaptı
Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
Belediye Başkanı Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş’in acı kaybı
Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş’in acı kaybı
Adıyaman’da Turkovac aşısı yapılmaya başlandı
Adıyaman’da Turkovac aşısı yapılmaya başlandı
Odunluk yangını korkuttu
Odunluk yangını korkuttu
Adıyaman’ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor
Adıyaman’ın her bölgesinde KADES tanıtılıyor
Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı
Adıyaman’da kapalı köy yolu kalmadı
Kahta’da insan boyunda turna balığı yakalandı
Kahta’da insan boyunda turna balığı yakalandı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Adıyaman Muhtarlar Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı
Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Kılınç, Ankara’da turizm projelerini görüştü
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Milletvekili Fırat’tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki
Milletvekili Fırat’tan cumhurbaşkanıyla ilgili yapılan paylaşımlara tepki
Adıyaman FK - İnegölspor: 2-0
Adıyaman FK - İnegölspor: 2-0
Çolak Ailesine koyun desteği
Çolak Ailesine koyun desteği
Hekimler, kansere karşı uyardı
Hekimler, kansere karşı uyardı
İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman’da yapıldı
İHA Gaziantep Bölge toplantısı Adıyaman’da yapıldı
Alışveriş yapana kitap hediye
Alışveriş yapana kitap hediye
1 yılda 11 bin hasta evde sağlık hizmeti aldı
1 yılda 11 bin hasta evde sağlık hizmeti aldı
Tekstil atölyesinde korkutan yangın
Tekstil atölyesinde korkutan yangın

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim