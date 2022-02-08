İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nusret Karakurt idaresindeki 16 AAU 765 plakalı Toyota marka otomobil ile Sezai Özdemir idaresindeki 16 JTF 22 plakalı Skoda marka otomobil, Adıyaman-Çelikhan karayolu Kotur Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Sait Dilek yaralandı. Hafif şekilde yaralanan Sait Dilek, hastaneye gitmeyi istemezken jandarma ekiplerince kaza yerinde incelemelerde bulunuldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: iha