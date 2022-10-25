Galeriler Yazarlar
Adıyaman 21
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.975,01
ALTIN
989,94
DOLAR
18,60
STERLİN
21,35
EURO
18,54

İki haftada bin 105 motosiklet kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında kontrol edilen bin 105 motosiklet arasında çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

25 Ekim 2022 Salı 18:21
4 Okunma
İki haftada bin 105 motosiklet kontrol edildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında kontrol edilen bin 105 motosiklet arasında çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde yapılan asayiş denetimleri çerçevesinde bin 105 motosikletin kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 7 çalıntı, plakasız, 10 tescilsiz, 1 sahte plaka, 3 sigortasız, 8 ehliyetsiz, 3 trafiği tehlikeye düşüren, 2 dur ihtarına uymayan ve 2 motosiklet sürücüsüne ise alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldı. 29 Motosikletin trafikten men edildiği uygulamada toplam 38 sürücü hakkında işlem yapıldı. Asayiş uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yapıldı
Gönüllü gençlerle değerlendirme toplantısı yapıldı
2022 yılının 4’üncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
2022 yılının 4’üncü il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Vali Mahmut Çuhadar, Bebek ve Akyazı köylüleriyle bir araya geldi
Vali Mahmut Çuhadar, Bebek ve Akyazı köylüleriyle bir araya geldi
Vali eşinden özel çocukların doğum gününe kutlama
Vali eşinden özel çocukların doğum gününe kutlama
Başkan Kılınç öğrencilere mesleki deneyimlerini paylaştı
Başkan Kılınç öğrencilere mesleki deneyimlerini paylaştı
İtfaiye ekiplerinin dikkati ikametti kül olmaktan kurtardı
İtfaiye ekiplerinin dikkati ikametti kül olmaktan kurtardı
Motosiklet hırsızları yakalandı
Motosiklet hırsızları yakalandı
Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
Haftanın kitapları kitapseverlerle buluştu
Haftanın kitapları kitapseverlerle buluştu
Patlayan teker yangına neden oldu
Patlayan teker yangına neden oldu
ATSO yönetimi, Vali Çuhadar ve Başkan Kılınç ile bir araya geldi
ATSO yönetimi, Vali Çuhadar ve Başkan Kılınç ile bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, köylülerin sorunlarını dinliyor
Milletvekili Tutdere, köylülerin sorunlarını dinliyor
Otomobilin çarptığı engelli yaralandı
Otomobilin çarptığı engelli yaralandı
Park duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bakan Yardımcısı Dönmez, ASGEM’i inceledi
Bakan Yardımcısı Dönmez, ASGEM’i inceledi
Atatürk Baraj Gölü Fenerbahçe’nin ikinci adresi haline geldi
Atatürk Baraj Gölü Fenerbahçe’nin ikinci adresi haline geldi
Adıyaman’da İHA eğitimi
Adıyaman’da İHA eğitimi
Gerger ve Sincik’e doğalgaz müjdesi
Gerger ve Sincik’e doğalgaz müjdesi
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Hırsızlıktan aranan şahıs polisin kovalamacası ile yakalandı
Hırsızlıktan aranan şahıs polisin kovalamacası ile yakalandı
İkra Kolejinde Peygamber sevgisi söyleşisi düzenlendi
İkra Kolejinde Peygamber sevgisi söyleşisi düzenlendi
Başkan Toydaş’ın acı günü
Başkan Toydaş’ın acı günü
Kommagene Krallığı’nın eşsiz mirası keşfediliyor
Kommagene Krallığı’nın eşsiz mirası keşfediliyor
Milletvekili Toprak, muhtar hemşehrilerini Ankara’da ağırladı
Milletvekili Toprak, muhtar hemşehrilerini Ankara’da ağırladı
Adıyaman’da bal tedarik zirvesi gerçekleştirildi
Adıyaman’da bal tedarik zirvesi gerçekleştirildi
Adıyaman Tabip Odası: “TTB Başkanının açıklamasına katılmıyoruz”
Adıyaman Tabip Odası: “TTB Başkanının açıklamasına katılmıyoruz”
2022 Yılı dördüncü il istihdam toplantısı yapıldı
2022 Yılı dördüncü il istihdam toplantısı yapıldı
Milletvekili Tutdere ve Başkan Torunoğlu biraraya geldi
Milletvekili Tutdere ve Başkan Torunoğlu biraraya geldi
“Asya’dan Avrupa’ya” Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri düzenlendi
“Asya’dan Avrupa’ya” Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri düzenlendi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim