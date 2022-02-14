İki haftada 87 kişiye uyuşturucudan işlem yapıldı

Adıyaman’da iki hafta içerisinde 72 farklı uyuşturucu operasyonunda 87 kişiye işlem yapıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde suçları ile ilgili çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

01-14 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda 72 farklı uyuşturucu operasyonunda, 87 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 611,10 gram esrar maddesi, 168,64 gram metamfetamin maddesi, 60,53 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ecstasy maddesi, 1 adet sentetik ecza hapı ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konularak şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan işlem yapılmış olup; Y.K., H.D. ve H.İ. isimli şüpheliler çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

iha