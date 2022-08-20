İki gurup arasında kavga

Adıyaman’da gece saatte iki gurup arasında çıkan kavgada 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga, Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. Daha önceden aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki gurup karşılaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırarak olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

iha