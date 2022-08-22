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İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:43
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İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi Sümerpark yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran şahıslardan iki şahıs darp neticesi yaralandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara müdahale etti. Yaralanan iki şahıs ise polis ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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