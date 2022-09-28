Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.237,73
ALTIN
973,85
DOLAR
18,54
STERLİN
19,81
EURO
17,79

Hurma kurutma tesisinin kapasitesi üç kat arttı

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Cennet hurması kurutma ve paketleme tesisinin kapasitesinin üç katına yükseltildiğini açıkladı.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:26
6 Okunma
Hurma kurutma tesisinin kapasitesi üç kat arttı

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Cennet hurması kurutma ve paketleme tesisinin kapasitesinin üç katına yükseltildiğini açıkladı.

Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ilçede bulunan hurma kurutma ve paketleme tesis kapasitesinde 3 kat artışın olduğunu dikkat çekerek, "İlçemize bağlı Bağlarbaşı Köyünde üreticinin kazancını yükseltmek amacıyla kurduğumuz Hurma Kurutma ve Paketleme Tesisimizde günlük 1,5 ton olan kapasitesini 4,5 tona yükselttik. İlçemiz genelinde yıllık 9 bin ton civarında üretimi gerçekleştiriliyor. Bölgede hurma meyvesi hasadı yapan çiftçiler ile bu sektörde faaliyet göstermekte olan tüm çalışanlara, maddi anlamda kazanç getirecek. Bölge ekonomisine ciddi oranda katma değer sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincik’te korkutan yangın
Sincik’te korkutan yangın
Kaçak cep telefonları ele geçirildi
Kaçak cep telefonları ele geçirildi
Çukobirlik pamuk alım fiyatları açıklandı
Çukobirlik pamuk alım fiyatları açıklandı
Makaron yüklü araçtan servet çıktı
Makaron yüklü araçtan servet çıktı
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
1 yılda 7 defa üst geçitten atlamak istedi
1 yılda 7 defa üst geçitten atlamak istedi
Merdivenlerden halı silkerken yuvarlanan kadın yaralandı
Merdivenlerden halı silkerken yuvarlanan kadın yaralandı
Milletvekili Tutdere Sincik’te depremzedelere dikkat çekti
Milletvekili Tutdere Sincik’te depremzedelere dikkat çekti
Jandarma personeli kan bağışında bulundu
Jandarma personeli kan bağışında bulundu
Kahta’da tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekiliyor
Kahta’da tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekiliyor
Araç sürücülerine eğitim
Araç sürücülerine eğitim
Kuzey çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Kuzey çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Kuzey Çevreyolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti
Başkan Kılınç, Yenipınar Mahallesi esnafını ziyaret etti
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da, uyuşturucuya geçit yok
Adıyaman’da, uyuşturucuya geçit yok
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu
Yabancı öğrencilere şehrin güzellikleri tanıtıldı
Yabancı öğrencilere şehrin güzellikleri tanıtıldı
Babasını ve abisini bıçakladı
Babasını ve abisini bıçakladı
Polis memuru toprağa verildi
Polis memuru toprağa verildi
Vali Çuhadar, 4 katlı Demirkale Mağaralarını inceledi
Vali Çuhadar, 4 katlı Demirkale Mağaralarını inceledi
Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs, gözaltına alındı
Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs, gözaltına alındı
Tırnak bakımı yapılmayan büyükbaşların süt verimi düşüyor
Tırnak bakımı yapılmayan büyükbaşların süt verimi düşüyor
Nemrut Dağı zirvesinde turistlere ilk yardım eğitimi verildi
Nemrut Dağı zirvesinde turistlere ilk yardım eğitimi verildi
Adıyaman Şehitliği yenileniyor
Adıyaman Şehitliği yenileniyor
Ağaç işyerinin üzerine düştü
Ağaç işyerinin üzerine düştü
Cansız manken atölyesindeki yangın paniğe neden oldu
Cansız manken atölyesindeki yangın paniğe neden oldu
Park halindeki motosiklet çalındı
Park halindeki motosiklet çalındı
Şüpheli şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı
Şüpheli şahısların üzerinden tabanca ve uyuşturucu çıktı
Başkan Kılınç: Memleket sevdasıyla çalışıyoruz
Başkan Kılınç: Memleket sevdasıyla çalışıyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim