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Hurda demirler için canlarını yok saydılar

Adıyaman’da, iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan bir deponun enkazından hurda demir almaya çalışan yaşı küçük çocuklar canlarını hiçe saydı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 17:24
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Hurda demirler için canlarını yok saydılar

Adıyaman’da, iş makinesiyle yıkılmaya çalışılan bir deponun enkazından hurda demir almaya çalışan yaşı küçük çocuklar canlarını hiçe saydı.

Adıyaman merkez Mimar Sinan Parkı yakınlarında bulunan bir depo iş makinesi ile sabah saatlerinde yıkılmaya başlanıldı. Yıkım esnasında çıkan hurda demirleri gözlerine kestiren yaşı küçük çocuklar demirleri almak isterken aynı zamanda yıkım esnasında canlarını hiçe saydı. İş makinesi operatörünün uyarılarına rağmen canlarını tehlikeye atan hurda toplayan çocuklarla baş edemeyen operatör durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yıkım yerinde bulunan hurda toplayıcısı çocukları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: iha
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