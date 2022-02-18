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Hızır lokması programında birlik ve beraberlik cemi yapıldı

Her yıl Şubat ayının ikinci haftası tutulan üç günlük ’Hızır Orucu’nun tamamlanmasının ardından Yeni Mahalle Cem Evi’nde Hızır Lokması etkinliği düzenlendi.

18 Şubat 2022 Cuma 10:55
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Hızır lokması programında birlik ve beraberlik cemi yapıldı

Her yıl Şubat ayının ikinci haftası tutulan üç günlük ’Hızır Orucu’nun tamamlanmasının ardından Yeni Mahalle Cem Evi’nde Hızır Lokması etkinliği düzenlendi.

Alevi-Bektaşi inancında son derece önemli bir yere sahip olan ‘Hızır Orucu’ dolayısıyla Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından Yeni mahalle Cem Evinde Hızır Lokması ve Cem etkinliği düzenlendi.

Karapınar Cem Evinde düzenlenen Hızır Lokması programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ferdi Erbakıcı, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Barış, kardeşlik ve yardımlaşma duygusunun ön plana çıktığı Hızır ayı ve orucunun son gününde pişirilen lokmalar gelen misafirlere ikram edildi. Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen Hızır Lokması programında Üryan Hızır Ocağı Pirlerinden Alevi Dedesi Deniz Büyükşahin’in yaptığı duanın ardından gelen misafirlere lokma dağıtıldı. Lokmaların yenilmesinin ardından cemler yapıldı, semah dönüldü.

Programın açılış konuşmasını yapan Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Hızır Lokmasının İslam’daki yeri ve önemini anlatırken birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Düzenlenen Hızır Ceminde, dünyada ve Türkiye’de yaşanan acıların son bulması için dualar edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlikte beyitler okundu, Alevi Dedesi Deniz Büyükşahin’in sazı ve sözü eşliğinde yaşlı ve genç semah ekibi tarafından cemler yapıldı, semah dönüldü, Yezid’e lanet okundu.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak zengin kültür birikimine sahip Adıyaman’da Alevi ve Sünnilerin aynı çatı altında gök kuşağının farklı renkleriyle adeta zengin bir mozaik oluşturduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman Alevi Kültür Dernekleri tarafından düzenlenen Hızır Lokmasının huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman’da birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine vesile olmasını diliyorum. Biz renklerimizle güçlüyüz. Farklı renkler bizim güç ve kuvvetimizdir. Alevi kardeşlerimizin bütün enstantaneleri başımızın tacıdır. Hz Ali başımızın tacı, Hz Fatma hepimizin annesidir. Hızır Ayı dolayısıyla alevi kardeşlerimiz tarafından tutulan oruçların hak katında kabul ve makbul olmasını diliyor, bu ulvi atmosferin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 18.02.2022 12:22
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