Hırsızlık için gelen şahıs motosikleti bırakıp kaçtı

Adıyaman’da bir ikamete girmek isteyen kimliği belirsiz şahıs, motosikletini bırakarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi 150 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Çakır’a ait eve girmek isteyen bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirerek şahsı yakalamak istedi. Şahıs bu esnada olay yerinde motosikletini bırakarak kaçmaya başladı. Şahıs ile vatandaşlar arasında kovalamaca yaşandı. Kimliği belirsiz şahıs, gecenin karanlığında kayıplara karışırken şahsın yakalanması için polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha