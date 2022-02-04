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Hekimler, kansere karşı uyardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekimler, vatandaşları kansere karşı uyararak açıklamalarda bulundu.

04 Şubat 2022 Cuma 16:41
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Hekimler, kansere karşı uyardı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesinde görev yapan hekimler, vatandaşları kansere karşı uyararak açıklamalarda bulundu.

4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla vatandaşları kansere karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak bilgiler veren Gölbaşı Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanlarından Dr. Yasir Musa Kesgin, Dr. Cihangir Ulubey ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Almalı, kansere karşı sigara ve alkolden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Kanserin kalp ve damar hastalıklarının ardından en sık ölüme neden olan iki hastalık grubunda olduğunu vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanlarından Dr. Yasir Musa Kesgin, Dr. Cihangir Ulubey ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Duygu Almalı, “Kanser mücadelesinde kansere karşı korunmak, taramalara katılmak ve tanı konduğunda tedavisinin yapılması üç önemli basamaktır.

Korunma için sigara, alkol ve işlenmiş ürünlerden, tuzun çok tüketiminden kaçınmak ve obeziteye karşı harekete geçmek gerekir. Tarama kanserin erken evrede yakalanması için elzemdir. Bu kapsamda, 40-69 Yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları (kolonoskopi) yapılmaktadır.

Meme kanseri kadınlarda açık ara en sık görülen kanser türüdür. Buna karşı kadınların kendi kendine meme muayenesini yapabileceklerini ve şüpheli bir kitle hissettiklerinde hekime başvurmaları gerektiğini bilmesi önemlidir. Rahim ağzı kanseri ile ilgili olarak HPV virüsü aşılarının yapılması, taramaların aksatılmaması önemlidir. Kalın bağırsak veya tıbbi adıyla kolon kanserinden korunmak için kimi ülkelerde tarama yaşı 45’e indirilmiş olup gecikmeden kolonoskopi yapılması önerilmektedir. Bu hastalıklar ve belirtileri ile ilgili detaylı bilgi almak için aile hekimlerine, genel cerrahi ve kadın doğum hekimlerine başvurmanızda fayda vardır.

Kanser hastalığı için tanı alan bir hasta için öncelikle evre belirlenir. Gerekli tetkiklerin ardından evreye göre uygun tedavi yöntemi belirlenecektir. Kansere karşı en önemli silah farkındalığın güçlendirilmesidir. Sağlığımız ise bizler için en büyük emanettir” diye konuştu.

Kaynak: iha
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