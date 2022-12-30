Hayvan nakliyesi için kurs aldılar

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği tarafından her yıl iki kere düzenlenen, hayvanların nakilleri sırasındaki durumlarla ilgili kurs verildi. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliğinin düzenlediği kurs konuları; nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile hayvan nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, gerekli ön şartları taşıyan ve hayvan nakliyesi, hayvan refahı ve koruması kapsamında standartları taşıyan uzun yol araçlarına onay belgesi verilmesi hedefleniyor. Kursa katılanlara kurs sonrasında yapılan sınavın ardından belegeleri verildi.