Hayvan çiftliğinde uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, bir hayvan çiftliğine yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Kahta ilçesinde hayvan çiftliği bulunan R.K. (28) isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ile Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın hayvan çiftliğine operasyon yapıldı. Hassas burunlu Yufka ve Manken isimli jandarma köpekleriyle çiftlikte yapılan aramalarda 1 kilo 980 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 100 gram kenevir tohumu olduğu değerlendirilen madde ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken R.K. isimli şahıs ise gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha