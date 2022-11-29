Hastanede Otopark Sorunu Giderek Büyüyor...

Vatandaşın çilesi bitmiyor...

400 Yataklı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde ve bahçesinde özellikle sabahın erken saatlerinde Otopark yeri bulmak mümkün değil...

Vatandaşlar "sesimizi duyun" diye haykırıyor!

Adıyaman şehir merkezi ve ilçelerine ek olarak diğer illerden gelen yaşlısı, genci, bütün hasta ve yakınları "bu çilemiz nereye kadar yetkililer duyun sesimizi" diye haykırıyor...

"Hastamızı getiriyoruz park etmeyi bırak hastamızı arabadan indirecek yer bulamıyoruz." diyorlar.

Bu emeklere yazık; en güzel hastane yapıyorsun ama sorunlarını çözemiyorsunuz! diye sitemlerini belirtiyorlar.