Hafriyat yüklü kamyon devrildi

Adıyaman’da, hafriyat yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Dardoğan köyü yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza yerine sağlık ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı maddi hasarın yaşandığı kazada ekipler aldıkları güvenlik önlemleri sonrası kaza yerinden ayrıldı.

iha