Hafif ticari araç yayalara çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari bir aracın karşıdan karşıya geçen yayalara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Yeni Mahalle Adaviye Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 ESM 871 plakalı Pikap marka araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nursel Herzem’e (37) çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralıya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra yaralı, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Nursel Herzem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

iha