Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Erdemoğlu mahallesi Millet Bahçesi civarında Mükerrem Öztürk idaresindeki 02 HS 874 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Atilla Oruç idaresindeki 02 ABS 737 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Atilla Oruç ile araçlarda bulunan Seren Öztürk ve Ramazan Ak yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha