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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer A., idaresindeki 02 AAB 916 plakalı otomobil ile Sıddık K., idaresindeki 02 AAG 115 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Kahta Karayolu Kömür Beldesi yol ayrımında çarpıştı.

Meydana gelen kazada araçta bulunan Safiye E., (73), ve Zeliha A. (64), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası olay yerine gelen bölge trafik polis ekipleri ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan her iki araç yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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