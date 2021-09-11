Adıyaman’ın Besni ilçesinde Kaymakam Nazlı Demir başkanlığında ‘Güvenli Okul, Güvenli Eğitim’ toplantısı yapıldı.

Okullarda eğitimi daha güvenli hale getirmek ve alınacak tedbirleri görüşmek üzere Recep Tayip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Cengiz Baba, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Vekili İlyas Yarımağa, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, belde belediye başkanları, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, “Okullar bizim her şeyimiz. Çocuklarımıza güvenli bir eğitim ortamı sunmak hepimizin görevidir. Malum pandemi koşullarında onların sağlığını korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde onların ulaşım güvenliği için ne kadar çalışıyorsak zararlı alışkanlıklara karşı mücadelemizi de ekleyerek sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu noktada güvenliği bir bütün olarak, herhangi bir alanı dışarıda bırakmayacak şekilde, ele almamız ve önlemlere bunları göz önünde bulundurarak karar vermemiz gerekiyor" dedi.

Aşı konusunda da öğretmen ve personellerin bilgilendirilmesi gerektiğini, yanlış bilginin önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantıda ayrıca, okul güvenlik kameralarının tamamlanması ve kayıtların kent güvenlik yönetim sistemine ulaştırılması, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile mücadelenin emniyet / jandarma işbirliği ile yapılması, öğrenci servislerinin denetimi ve güvenliğinin sağlanması, okullarda güvenlik elemanı görevlendirilmesi, okullarımızda giriş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğunun olduğu yer ve zamanlarda nöbetçi öğretmenin hazır bulunması ve gerektiğinde emniyet veya jandarmaya hazır bulunması için bilgi verilmesi, eğitim öğretim saatleri içerisinde öğrencilerin hiçbir şekilde okul sınırları dışına çıkarılmaması, metruk bina ve yapıların tespit edilip, belediyeler tarafından onarılması / yıkılması konusunda çalışma yapılması öngürüldü.

Bunun yanında çocuklara trafik eğitimlerinin verilmesi konusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılması, okul önlerine kasislerin konulması için Belediye ile işbirliği yapılması, kapıda satış yapan her türlü pazarlamacıların okul içerisine alınmamasına özen gösterilmesi ve kantin servis araçlarının tenefüs saatlerinde içeriye alınmaması konusunda okul idarelerinin gerekli önlemleri alması, Covid-19 salgın hastalıklar gibi durumlarda Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı genelgeleri, İl ve İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararları doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması konuları görüşüldükten sonra toplantı sona erdirildi.

iha