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Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projesinde sona geliniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir altyapısı adına önemli çalışmalardan bir tanesi olan MADAD projesinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

04 Ağustos 2022 Perşembe 16:06
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Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı projesinde sona geliniyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehir altyapısı adına önemli çalışmalardan bir tanesi olan MADAD projesinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) çerçevesinde hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi’nde gelinen son durum hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 35 kilometrelik isale hattının 29 kilometrelik kısmının yenilendiğini ve 20 bin metreküplük su deposunun inşaat kazısına başlanıldığını müjdeledi.

Projenin 2023 yılının Haziran ayına kadar tamamlanmasını planladıklarını belirten Başkan Kılınç, “Avrupa Yatırım Bankası tarafından MADAD Fonu çerçevesinde AB hibe projesi olarak finanse edilen ve tamamı hibe olan yaklaşık 8 milyon Euro maliyetli Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesinde önemli kısım tamamlandı. İnşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl Nisan ayı sonunda başlanan ve bugün itibariyle toplam uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olacak isale hattının 29 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumdadır. Ayrıca debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşası da tamamlanmıştır. Bunların yanında, 20 bin metreküplük depomuzun inşaatına ait kazı çalışmalarına başlandı ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 54, finansal gerçekleşme oranı ise yüzde 58’e ulaşan projemizin önümüzdeki yıl, yani Haziran 2023’e kadar tamamen bitmesi planlanmaktadır” dedi.

Projenin tamamlanmasıyla elde edilecek kazanımlardan da bahseden Başkan Kılınç, "Özellikle Gürlevik İsale Hattında sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçilecek. Ayrıca, 20 bin metreküplük yeni depomuzla birlikte de şehrimizdeki en büyük kapasiteli su deposunu inşa etmiş olacağız. Böylelikle hem su kayıplarının önüne geçilecek, hem de oluşabilecek arıza durumlarında şehri daha uzun süreli besleme imkanına sahip olacağız" şeklinde konuştu.

Diğer bir önemli proje olan FRIT hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, "Ayrıca, önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihale ilanına çıkmayı planladığımız ve yine tamamı AB hibesi olan (FRIT-II çerçevesinde Fransız Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilecek) Merkez İçme suyu Şebeke İnşaatı Projesi de şehir merkezimizdeki yaklaşık 550 kilometre içmesuyu hattı yenilenecek. Yine aynı proje çerçevesinde yeni bir 10 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşaatı yapılacaktır. Bu projenin de tamamlanmasıyla, son teknoloji otomasyon sistemiyle şehir içi şebekelerimiz yönetilecek ve böylece içme suyu şebekelerinde meydana gelebilecek oluşabilecek problemlerin hızlıca çözülmesi noktasında önemli de bir adım atılmış olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: iha
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