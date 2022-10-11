Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde sona geliniyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde son gelindi.

8 milyon Euro hibe ile 34 kilometrelik yeni hat ve 20 bin metreküplük su deposu yapım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten sorumlular, projenin 2023 yılının Haziran ayında tamamlanarak hizmet vermeye başlamasını planladıklarını dile getirdi.

Projenin tamamlanmasıyla Gürlevik İsale Hattında sık sık meydana gelen arızalardan kaynaklı su kayıplarının önüne geçileceğini de sözlerine ekleyen sorumlular, ayrıca 20 bin metreküplük yeni su deposuyla birlikte de şehirdeki en büyük kapasiteli su deposunun inşa edileceğini dile getirerek, "Böylelikle hem su kayıplarının önüne geçilecek, hem de olası arıza durumlarında şehri daha uzun süreli besleme imkânına sahip olacağız" dedi.

Kaynak: PHA