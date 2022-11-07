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Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar devam ediyor

Şehir altyapısı adına önemli projelerden bir tanesi olan MADAD'da gelinen sona yaklaşıldı.

Hilal Yaşar
Hilal Yaşar
07 Kasım 2022 Pazartesi 17:04
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Gürlevik içme suyu isale hattı projesinde çalışmalar devam ediyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen ve tamamı AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında hibe yoluyla gerçekleştirilen Gürlevik İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı Projesi'nde sona yaklaşıldı.

2023 yılının Haziran ayına tamamlanması planlanan proje hakkında bilgi veren sorumlular, "Avrupa Yatırım Bankası tarafından MADAD Fonu kapsamında AB hibe projesi olarak finanse edilen ve tamamı hibe olan yaklaşık 8 milyon Euro maliyetli Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesinde önemli kısım tamamlandı. İnşaat çalışmalarına geçtiğimiz yıl Nisan ayı sonunda başlanan ve bugün itibariyle toplam uzunluğu yaklaşık 35 kilometre olacak isale hattının 29 kilometrelik kısmı tamamlanmış durumdadır. Ayrıca debimetre ve vana odaları gibi 6 adet sanat yapısının inşası da tamamlanmıştır. Bunların yanında, 20 bin metreküplük depomuzun inşaatına ait çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor" diye bilgi verdi.



Kaynak:PHA

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Gürlevik Içme Suyu Isale Hattı Projesinde çalışmalar Devam Ediyor
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