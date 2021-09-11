banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1438.72
ALTIN
486.53
DOLAR
8.4691
STERLİN
11.7350
EURO
10.0165

Güneydoğu’nun enerji derneği kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Güneydoğu’nun ilk enerji derneği olan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) kuruldu.

11 Eylül 2021 Cumartesi 13:45
8 Okunma
Güneydoğu’nun enerji derneği kuruldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Güneydoğu’nun ilk enerji derneği olan Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER) kuruldu.


GEADER, insanı ve çevreyi merkeze alan bir anlayış ve misyonla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasını ve enerji sektöründe öncü bir müessese olmayı hedefliyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan GEADER Başkanı Enerji Uzmanı Ömer Çelebi, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi kültürel, ekonomik ve tabii kaynaklar bakımından zengin bir coğrafyaya sahip, birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, Türkiye’nin en önemli coğrafi bölgelerindendir. Bu bölgenin diğer en önemli özelliklerinden biri de yenilenebilir enerji potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça yüksek, fosil kaynaklarca Türkiye’nin en önemli ve verimli alanlarına sahip olmasıdır.


Yenilenebilir enerji potansiyeli açısından oldukça yüksek ve birincil enerjide Türkiye’nin en verimli alanlarına sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden; Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinin enerjinin bütün bileşenlerinde sahip olduğu bu potansiyelini bilimsel veriler ışığında araştırarak ve geliştirerek kamuoyuna ve ilgili enerji otoritelerine çeşitli raporlar halinde bilgilendirme yapmak amacıyla Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği’mizi (GEADER) kurduk” dedi.


Çelebi ayrıca, “GEADER, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın belirlediği kısa, orta ve uzun vadedeki enerji politikalarını dikkate alarak Güneydoğu’da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve efektif bir şekilde kullanılmasına katkı sunmakla beraber enerji arz-talep güvenliğinin sağlanması, ekolojik dengenin korunması, bölgenin tamamında enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması, enerji üreticisinden, tüketiciye kadar olan tüm parametrelerde sorun, talep ve önerilerini araştırarak ve değerlendirerek raporlar halinde enerji otoritelerine, kamuoyuna sunulmasına da katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti heyeti Kahta’nın merkez ve köylerini gezdi
AK Parti heyeti Kahta’nın merkez ve köylerini gezdi
Müdür Gönen, mozaik kursunu inceledi
Müdür Gönen, mozaik kursunu inceledi
Köpekten kaçarak ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Köpekten kaçarak ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Başkan Yıldırım’dan Kaymakam Köksal’a veda yemeği
Başkan Yıldırım’dan Kaymakam Köksal’a veda yemeği
Milletvekili Tutdere, Kahta’da esnaflarla bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, Kahta’da esnaflarla bir araya geldi
CHP’nin kuruluşunun 98.yıl dönümü kutlandı
CHP’nin kuruluşunun 98.yıl dönümü kutlandı
Adıyaman’da kırmızı kuyruklu kertenkele görüldü
Adıyaman’da kırmızı kuyruklu kertenkele görüldü
Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler
Hızla gelen yaban domuzu sürüsünün geçişini beklediler
Adıyaman’da dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
Adıyaman’da dönüşümlü su uygulamasına geçilecek
‘Bağımsız Mutlu Gençler” projesinin protokolü imzalandı
‘Bağımsız Mutlu Gençler” projesinin protokolü imzalandı
Kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi
Kaçak cep telefonları ve sigaralar ele geçirildi
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi
Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi
Tarlada ders çalışarak tıp fakültesini kazanan öğrenciye burs sözü
Tarlada ders çalışarak tıp fakültesini kazanan öğrenciye burs sözü
Adıyaman’da 3 günde 315 adres karantinaya alındı
Adıyaman’da 3 günde 315 adres karantinaya alındı
Polis okul önlerinde önlem aldı
Polis okul önlerinde önlem aldı
Dağtekin’den yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması
Dağtekin’den yeni eğitim ve öğretim yılı açıklaması
Adıyamanlı gençler gökyüzünü inceledi
Adıyamanlı gençler gökyüzünü inceledi
Atıcılık Şampiyonası Adıyaman’da yapıldı
Atıcılık Şampiyonası Adıyaman’da yapıldı
İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
İkiz erkek kardeş, ikiz kız kardeş ile aynı düğünde evlendi
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araç şarampole devrildi
Hafif ticari araç şarampole devrildi
İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı
İncir toplarken merdivenden düşen kadın yaralandı
Dönüşü alamayan bisikletteki 2 kişi düşerek yaralandı
Dönüşü alamayan bisikletteki 2 kişi düşerek yaralandı
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı
Çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıttı
Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret
Türkiye Muay Thai Şampiyonlarından Vali Mahmut Çuhadar’a ziyaret
KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi
KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi
Av. Ahmet Miraç Ercan’dan Yeni Adli Yıl Açılış Mesajı
Av. Ahmet Miraç Ercan’dan Yeni Adli Yıl Açılış Mesajı
Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
Otomobil yoldan çıktı: 1 yaralı
Milletvekili Toprak: “Adıyaman’a 95 hekim ataması yapılacak”
Milletvekili Toprak: “Adıyaman’a 95 hekim ataması yapılacak”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim